Gemeinsame Erklärung : Trump, Putin und Macron verurteilen Gewalt in Berg-Karabach

Trump, Putin und Macron verurteilen Gewalt in Berg-Karabach

Ein Mehrfachraketenwerfer der armenischen Armee in Berg-Karabach, der während Kämpfe von den aserbaidschanischen Streitkräften zerstört wird. Foto: -/Azerbaijan's Defense Ministry/AP/dpa

Moskau In Berg-Karabach bekriegen sich Armnien und Aserbaidschan weiterhin. Jetzt aber gibt es einen ungewöhnlichen Appell: Trump, Putin und Macron rufen die verfeindeten Nachbarn gemeinsam auf, miteinander zu verhandeln. Hilft das? Einer schießt schon quer.

Die Präsidenten aus den USA, Russland und Frankreich verurteilten am Donnerstag in einer ungewöhnlichen gemeinsamen Erklärung die militärische Gewalt im Süden des Kaukasus. Alle drei forderten die sofortige Einstellung der Kämpfe und die Einhaltung einer Waffenruhe. Aus der Türkei kam sofort Kritik.

Unterzeichnet wurde der Appell von US-Präsident Donald Trump, Frankreichs Staatsoberhaupt Emmanuel Macron und Kremlchef Wladimir Putin. Die drei Staatschefs forderten die beiden verfeindeten Nachbarn auf, diplomatische Verhandlungen unter Vermittlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) aufzunehmen. Für eine Waffenruhe dürften keine Vorbedingungen gestellt werden.

Russland, Frankreich und die USA stehen der sogenannten OSZE-Minsk-Gruppe vor, die im Konflikt zwischen den beiden Ex-Sowjetrepubliken vermittelt. Auch Armenien und Aserbaidschan gehören der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) an. Bei den Gefechten wurden seit Sonntag mehr als 120 Menschen auf armenischer Seite getötet - in der Mehrzahl Soldaten. Bei einem Angriff auf die Stadt Martuni soll es vier Tote gegeben haben. Nach Angaben aus Aserbaidschan starben 19 Zivilisten, 55 wurden verletzt. Angaben zu getöteten Soldaten gab es von dort nicht.