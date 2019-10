Interview Bijan Djir-Sarai : „Da will doch keiner mehr mit dem Westen zusammenarbeiten“

Berlin Der FDP-Außenpolitiker sieht den Abzug der US-Truppen als „schlechtes Zeichen“. Amerika habe die kurdischen Verbündeten „im Stich gelassen“.

DJIR-SARAI Der Rückzug ist ein sehr schlechtes Zeichen. Washington hat sich schon seit längerem aus der Diplomatie in der Region zurückzogen, nun auch militärisch. Dadurch wird ein Vakuum entstehen, nicht nur in Nordsyrien, sondern im Hinblick auf die Nachkriegsordnung in ganz Syrien. Die USA haben kein Interesse mehr an der Region, die EU war dort nie ein Faktor. Zu erwarten ist, dass der Iran, Russland und die Türkei dort ihre Einflusssphären abstecken werden.

DJIR-SARAI Im Kern geht es Ankara um das Zurückdrängen des kurdischen Einflusses in der Region. Erdogan hat kein Interesse an kurdischen Strukturen unmittelbar vor der eigenen Haustür. Auf der anderen Seite muss man sich darüber im Klaren sein, was es für eine Botschaft in die Region ist, wenn jemand wie die Kurden an der Seite der USA gegen den IS kämpft und dann im Stich gelassen wird. Da will doch keiner mehr mit dem Westen zusammenarbeiten.