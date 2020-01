Nahost-Gespräche : Trump lädt Netanjahu und Gantz ins Weiße Haus ein

Jerusalem Kurz vor der dritten Wahl in Israel binnen eines Jahres schickt Trump eine brisante Einladung: Er lädt Netanjahu kurzfristig ins Weiße Haus ein - und dessen Herausforderer Gantz.

US-Präsident Donald Trump hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und dessen Herausforderer Benny Gantz überraschend zu Gesprächen ins Weiße Haus eingeladen. Dies bestätigte US-Vizepräsident Mike Pence bei einem Treffen mit Netanjahu in Jerusalem.

Bei dem Treffen am kommenden Dienstag soll es um „regionale Themen sowie die Aussicht auf Frieden hier im Heiligen Land“ gehen, so Mike Pence. Nach israelischen Medienberichten soll es sich dabei um Trumps seit langem erwarteten Friedensplan für den Nahen Osten handeln. Netanjahu sagte, es sei seine Idee gewesen, auch Gantz einzuladen: „Ich denke, es ist wichtig, dass wir diese historische Gelegenheit nicht verpassen.“ Auch Pence sagte, er habe die Einladung für Gantz auf Vorschlag Netanjanhus ausgesprochen. Gantz habe die Einladung angenommen und werde Netanjahu ins Weiße Haus begleiten.

Der israelische TV-Sender Channel 13 berichtete, Trumps Friedensplan sei so proisraelisch wie kein anderer in der Vergangenheit. Es wird damit gerechnet, dass die Palästinenser ihn sofort zurückweisen. Der Plan sehe unter anderem die Einrichtung eines unabhängigen Palästinenserstaates auf 85 bis 95 Prozent des Westjordanlands vor, berichtete der Sender. Das restliche Gebiet solle von Israel annektiert werden. Israel werde jedoch die Sicherheitskontrolle im gesamten Westjordanland behalten, hieß es. Einige Viertel im Ostteil Jerusalems sollten die Hauptstadt der Palästinenser bilden. Die israelischen Siedlungen sollten nicht geräumt werden, aber rund 8000 Siedler in von Israel nicht genehmigten Siedlungs-Außenposten müssten diese verlassen, hieß es.