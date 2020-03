„Groß und kühn“ : Trump kündigt weitere große Corona-Hilfen an

Trump kündigt weitere große Corona-Hilfen an

US-Präident Donald Trump kündigte weitere Corona-Hilfen an. Foto: Evan Vucci/AP/dpa.

Washington US-Amerikaner sollen in Zeiten der Coronakrise nicht lange auf finanzielle Hilfen warten müssen. Das sei Teil eines Hilfe-Pakets, kündigte US-Präsident Donald Trump an.

US-Präsident Donald Trump hat angesichts der Coronakrise weitere umfangreiche Hilfen für die amerikanische Bevölkerung und die betroffene Wirtschaft in Aussicht gestellt.

Trump sagte am Dienstag in Washington, man arbeite an einem „großen“ und „kühnen“ Paket. Er habe Finanzminister Steven Mnuchin beauftragt, noch im Laufe des Tages Verhandlungen mit dem Kongress zu führen. Details nannte er nicht.