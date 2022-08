USA : Trump-Kritikerin Cheney verliert bei Vorwahl

Liz Cheney wird dem Repräsentantenhaus von Januar an nicht mehr angehören. Foto: Jae C. Hong/AP/dpa

Washington Kaum jemand geht Ex-Präsident Trump schärfer an als die Kongressabgeordnete Liz Cheney. Trump versucht seit langem, sie zu entmachten. Die muss nun eine Niederlage einstecken, gibt sich aber nicht geschlagen.

Die wichtigste innerparteiliche Kritikerin des früheren US-Präsidenten Donald Trump, Liz Cheney, wird dem Repräsentantenhaus von Januar an nicht mehr angehören. Die Republikanerin räumte ihre Niederlage gegen ihre parteiinterne Kontrahentin Harriet Hageman bei den Vorwahlen im US-Bundesstaat Wyoming ein.

Hageman war von Trump unterstützt worden. Sie wird damit in dem Wahlkreis in Wyoming bei den Kongresswahlen im November für die Republikaner antreten. Cheneys Niederlage war erwartet worden. Sie machte aber deutlich, dass sie weiter gegen Trump kämpfen werde - und zeigte sich offen für eine Kandidatur bei den Präsidentenwahlen 2024.

Cheney sagte nach der Stimmabgabe, die USA seien an einem Punkt angelangt, „an dem unsere Demokratie wirklich angegriffen und bedroht ist. Und diejenigen von uns, Republikaner, Demokraten und Unabhängige, die zutiefst an die Freiheit glauben und denen die Verfassung und die Zukunft des Landes am Herzen liegt, haben meines Erachtens die Pflicht, dies über die Partei zu stellen.“