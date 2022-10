Ehemaliger US-Präsident : Trump kassiert Niederlage im Streit um Steuerunterlagen

Washington Seit Jahren weigert sich der Ex-US-Präsident vehement, seine Steuerunterlagen herauszugeben. Die Entscheidung eines Gerichts verpasst Trump nun einen Dämpfer. Eine Möglichkeit bleibt ihm aber noch.

Ein Berufungsgericht hat den Weg für die Herausgabe der Steuerunterlagen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump an einen Ausschuss des Repräsentantenhauses freigemacht. Das Berufungsgericht des Hauptstadtdistrikts District of Columbia lehnte einen Antrag des Ex-Präsidenten am Donnerstag endgültig ab.