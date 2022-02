Russland-Ukraine-Konflikt : Trump: Hätte unter meiner Regierung keine Invasion gegeben

Washington Auch der ehemalige US-Präsident Donald Trump reagiert auf Russlands Ukraine-Angriff. Er gehe davon aus, dass Putin ursprünglich gar keinen Krieg gewollt habe - und dann „Bidens Schwäche“ gesehen habe.

Es gebe gute Gründe, wieso dies nicht in den vergangenen vier Jahren passiert sei, sagte Trump am Mittwochabend (Ortszeit) in einem Telefoninterview des Senders Fox News. Russlands Präsident Wladimir Putin habe die „Schwäche“ der US-Regierung seines Nachfolgers Joe Biden gesehen und dies ausgenutzt, sagte Trump weiter.