Verteidigungsminister dagegen : Trump bestätigt: Wollte Assad „ausschalten“

Washington US-Präsident Donald Trump hat dem US-Sender Fox News gesagt, er habe Syriens Machthaber Baschar al-Assad im Jahr 2017 töten lassen wollen. Damals habe ihm Verteidigungsminister Mattis davon abgeraten.

Lediglich sein damaliger Verteidigungsminister James Mattis habe sich diesem Vorhaben widersetzt, erklärte Trump am Dienstag (Ortszeit) dem Sender Fox News. „Ich hätte ihn lieber ausgeschaltet. Ich hatte ihn schon so weit“, sagte Trump. „Aber Mattis wollte es nicht tun.“ Im gleichen Atemzug bewertete er Mattis in der Sendung „Fox&Friends“ als „höchst überbewerteten General“.