USA : Trump beleidigt Ausschuss-Zeugin: „Hat psychische Probleme“

Washington Mit ihrer Aussage hat sich Cassidy Hutchinson im republikanischen Lager kaum Freunde gemacht - und den Ex-Präsidenten gegen sich aufgebracht. Die Gegenattacke ließ nicht lange auf sich warten.

Die Frau sei eine „Verrückte“ und lebe in einer „Fantasiewelt“, sagte Trump in einem bei dem rechtspopulistischen TV-Sender Newsmax ausgestrahlten Interview. „Sie hat ernsthafte Probleme, ich will es mal so ausdrücken, psychische Probleme.“ Die 26-jährige Cassidy Hutchinson hatte am Dienstag mit einer eindrücklichen Aussage vor dem Gremium für Aufsehen gesorgt.