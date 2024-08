US-Wahlkampf Trump beklagt Kriminalität: Man kann kein Brot kaufen gehen

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump setzt sein Gegenprogramm zum Parteitag der Demokraten fort und ist auf Stimmenfang im hart umkämpften Bundesstaat Michigan. Bei einem Auftritt in einem Polizeirevier in der Stadt Howell konzentrierte sich der 78-Jährige auf das Thema Kriminalität. In den großen Städten der USA könne man nicht auf die Straße gehen, um ein Laib Brot zu kaufen, sagte er. „Man wird erschossen, ausgeraubt, vergewaltigt - was auch immer es sein mag“, behauptete der Republikaner. „Wir haben diese Städte, die großartige Städte sind, in denen die Menschen Angst haben zu leben - sie fliehen aus den Städten unseres Landes.“