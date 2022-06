Ex-Präsident : Trump: Ausschuss zu Kapitol-Angriff betreibt „Hexenjagd“

Washington/Allendale Am Donnerstag fand die erste öffentliche Anhörung im Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses zum Sturm auf das Kapitol statt. Ex-Präsident Trump äußert sich erbost - und teilt gegen einen Kollegen aus.

„Eine einseitige, völlig parteiische, politische Hexenjagd!“, schrieb er am Freitag auf der von ihm mitbegründeten Online-Plattform Truth Social. Trump griff auch seinen früheren Justizminister William Barr an, der seine Wahlbetrugsbehauptungen vor dem Ausschuss als „Schwachsinn“ bezeichnet hatte. „Barr war ein Feigling“, schrieb der Ex-Präsident. „Er war dumm.“

Nach einer Ansprache Trumps hatten Anhänger des damaligen Präsidenten am 6. Januar 2021 den Parlamentssitz in der Hauptstadt Washington erstürmt. Sie wollten verhindern, dass der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden vom November 2020 bestätigt wird. Bei der Attacke kamen damals mehrere Menschen ums Leben, Dutzende wurden verletzt.

US-Gouverneurskandidat wegen Kapitol-Attacke festgenommen

Das FBI habe Kelley in seinem Haus in Allendale festgenommen, berichteten mehrere US-Medien. Der Gouverneurskandidat sei nach seiner Festnahme vor einem Gericht in Grand Rapids erschienen, dann aber freigekommen. Am 16. Juni ist den Berichten zufolge eine virtuelle Anhörung Kelleys geplant. Auch das Haus des Kandidaten sei am Donnerstag durchsucht worden.