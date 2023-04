USA Trump attackiert Justiz nach Anklageverlesung in New York

„Jetzt wollen diese linksradikalen Verrückten unsere Wahlen mit Hilfe der Strafverfolgungsbehörden beeinflussen“, sagte der Republikaner am Dienstagabend (Ortszeit) vor Anhängern in seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida. Es war die erste öffentliche Ansprache des 76-Jährigen nach der Anklageverlesung in New York, von wo er kurz zuvor zurückgekehrt war. In Manhattan hatte er vor Gericht erscheinen müssen. Er wurde dafür auch vorläufig in Gewahrsam genommen. Der Republikaner plädierte auf „nicht schuldig“.