Behandlung in Krankenhaus : Trump-Arzt: Dem Präsidenten geht es „sehr gut“

Behandlung in Krankenhaus

Dr. Sean Conley, Arzt von US-Präsident Trump, informiert Journalisten vor dem Militärkrankenhaus Walter Reed in Bethesda. Foto: Susan Walsh/AP/dpa

Nach der Infektion mit dem Coronavirus ist US-Präsident Donald Trump nach Angaben seines Leibarztes Sean Conley wohlauf. „Heute Morgen geht es dem Präsidenten sehr gut“, sagte Conley am Samstag vor Journalisten am Militärkrankenhaus Walter Reed in Bethesda nördlich von Washington.