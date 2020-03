Trotz Mehrheit von Netanjahus Likud bei Parlamentswahl : Gantz soll Regierung in Israel bilden

Der Chef des israelischen Mitte-Bündnisses Blau-Weiß, Benny Gantz Foto: Scheiner/ap. Foto: AP/Sebastian Scheiner

Jerusalem Israels Staatspräsident Reuven Rivlin will den oppositionellen Ex-Militärchef Benny Gantz am Montag offiziell mit der Regierungsbildung beauftragen. Rivlins Sprecher bestätigte dies am Sonntag. Die rechtskonservative Likud-Partei des bisherigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hatte zwar bei der Parlamentswahl am 2. März die Nase vorn, Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß bekam aber mehr Empfehlungen der im Parlament vertretenen Parteien für die Regierungsbildung.

Seit mehr als einem Jahr ist Israel in einem politischen Patt gefangen. Auch die dritte Parlamentswahl binnen eines Jahres endete unentschieden.