Migration : Trotz Kritik an Flüchtlingspolitik: Ankara für neuen EU-Deal

Trotz Kritik an Flüchtlingspolitik: Ankara für neuen EU-Deal

Flüchtlinge aus Afghanistan, Pakistan und dem Iran in der Türkei. Foto: Bradley Secker/dpa

Istanbul Der Flüchtlingsdeal zwischen der EU und der Türkei ist umstritten - auf beiden Seiten. Die Regierung in Ankara drängt nun auf eine Erneuerung des Abkommens - auch wegen der Lage in Afghanistan.

Die türkische Regierung fordert ungeachtet scharfer Kritik an ihrer Flüchtlingspolitik im Land eine Erneuerung des EU-Türkei-Deals. Das Abkommen müsse erneuert werden, „umfangreich“ sein und Syrer aber auch Afghanen in der Türkei umfassen, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Donnerstag.