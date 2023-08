Konflikte Treffen mit Israels Außenminister entfacht Wut in Libyen

Lodernde Reifen und brennende Israel-Flaggen: Nach der Ankündigung des israelischen Außenministeriums über eine mögliche Zusammenarbeit mit Libyen sind dort in der Nacht zu Montag gewaltsame Proteste ausgebrochen. Dabei wurden Medienberichten zufolge auch Fotos der libyschen Außenministerin angezündet. Ihr israelischer Kollege Eli Cohen hatte zuvor überraschend ein „historisches Treffen“ mit ihr in Rom öffentlich gemacht und von einem „ersten Schritt in der Beziehung zwischen Israel und Libyen“ gesprochen. Libyen erkennt Israel nicht an. Diplomatische Beziehungen unterhalten beide Länder nicht.