Botschaft an Teheran : Tote bei US-Angriffen auf pro-iranische Milizen

Botschaft an Teheran

Washington/Bagdad In Wien verhandeln die USA und der Iran über ein neues Atomabkommen. Doch im Irak und auch in Syrien bekämpfen sich beide Seiten militärisch. US-Präsident Joe Biden setzt jetzt ein Zeichen.

Trotz Fortschritten bei den Atomgesprächen mit dem Iran haben die USA mit einem neuen Militärschlag den Druck auf die Führung in Teheran und deren Verbündete erhöht.

Bei Luftangriffen im syrisch-irakischen Grenzgebiet kamen in der Nacht auf Montag mehrere Kämpfer pro-iranischer Milizen ums Leben. Das US-Verteidigungsministerium sprach von einem notwendigen und angemessenen Defensivschlag. Aus dem Irak kam Kritik. Iran-treue schiitische Milizen drohten mit Vergeltung.

Die bewaffneten Gruppen gelten als verlängerter Arm des schiitischen Iran und sind sowohl im Irak als auch in Syrien aktiv. Im Irak unterstehen die Milizen dem Oberbefehl von Regierungschef Mustafa al-Kasimi, führen aber ein Eigenleben. Sie waren an vorderster Front im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beteiligt und genießen nicht zuletzt deswegen Popularität.