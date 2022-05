Terrorwelle : Tote bei Anschlag in Israel - Hamas lobt blutigen Angriff

Tote bei Anschlag in Israel - Hamas lobt blutigen Angriff

Eine Bluttat in Elad bei Tel Aviv hat mehrere Menschen das Leben gekostet. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Tel Aviv Die Terrorwelle in Israel reißt nicht ab. Erneut gibt es Tote bei einem Anschlag. Die blutige Tat geschieht vor dem Hintergrund neuer Spannungen auf dem Tempelberg in Jerusalem.

Bei einem neuen Anschlag in Israel sind am Donnerstagabend mindestens drei Menschen getötet worden. Nach Angaben eines Rettungsdienstes gab es bei dem Angriff in der strengreligiösen Ortschaft Elad östlich von Tel Aviv zudem vier Verletzte.