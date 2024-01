Krieg in Nahost Tötung von Hamas-Anführer: Vergeltung erneut angekündigt

Nach der Tötung des Hamas-Anführers Saleh al-Aruri in Beirut kündigte Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah erneut Vergeltung an. „Die Ermordung Al-Aruris (...) wird sicherlich nicht ohne Reaktion und Strafe bleiben“, sagte der Generalsekretär der proiranischen Schiitenorganisation in einer Rede. Der Libanon würde bloßgestellt, wenn die Tötung ohne Reaktion bliebe. Al-Aruri wurde am Dienstag in der libanesischen Hauptstadt mutmaßlich von Israel getötet.