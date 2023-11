Soziale Medien TikTok kämpft gegen Videos mit Bin-Laden-Brief an

TikTok sperrte auch den Hashtag „#lettertoamerica“ in der Suchfunktion der Plattform. Die Verbreitung der Videos und die Berichte darüber lösten sofort neue Kritik an dem Dienst aus, dem in den USA Nähe zu chinesischen Behörden vorgeworfen wird - was TikTok zurückweist. So schrieb die republikanische Präsidentschaftsanwärterin Nikki Haley auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter), dies sei ein Beispiel dafür, „wie unsere ausländischen Feinde soziale Medien vergiften“.