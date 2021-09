USA : Texas: Gesetz verbietet fast alle Schwangerschaftsabbrüche

Der Oberste Gerichtshof der USA hat das neue Abtreibungsgesetz in Texas nicht gekippt. Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Washington Frauenrechtsorganisation fürchten eine regelrechte Jagd auf alle, die Schwangere bei Abtreibungen unterstützen. Im US-Bundesstaat Texas tritt ein neues Gesetz zu Schwangerschaftsabbrüchen in Kraft.

Das Gesetz ist als sogenanntes Herzschlag-Gesetz bekannt. Es verbietet Abtreibungen, sobald der Herzschlag des Fötus festgestellt worden ist. Das kann schon in der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall sein. Viele Frauen wissen zu diesen Zeitpunkt überhaupt noch nicht, dass sie schwanger sind. Der Organisation ACLU sind etwa 85 bis 90 Prozent der Frauen in Texas, die eine Schwangerschaft abbrechen, mindestens in der sechsten Woche schwanger. Eine Ausnahme gibt es nur für medizinische Notfälle.