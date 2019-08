Dubai/Neu-Delhi Nach einer Terrorwarnung haben Tausende Pilger, Touristen und Studenten das Kaschmir-Tal verlassen. Gleichzeitig wächst die Spannung zwischen den verfeindeten Nachbarn Indien und Pakistan, berichten indische Medien.

Pakistan beschuldigte Indien am Samstag, an der Waffenstillstandsgrenze in Kaschmir international geächtete Streu-Munition eingesetzt zu haben. Indien wies die Vorwürfe zurück.