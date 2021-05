Auf der Flucht : Terrorverdächtiger Soldat hält Belgien weiter in Atem

Terrorverdächtiger Soldat hält Belgien weiter in Atem

Brüssel Seit Tagen sind belgische Sicherheitskräfte auf der Suche nach einem Soldaten, dem rechtsextreme Terrorpläne vorgeworfen werden. Der Mann soll bewaffnet sein.

Ein mutmaßlich rechtsextremer und bewaffneter Berufssoldat hält Belgien weiter in Atem. Auch am fünften Tag wurde der 46 Jahre alte Mann zunächst nicht gefasst, wie die Bundesstaatsanwaltschaft am Samstag mitteilte.