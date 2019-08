Moschee-Anschlag : Terrorverdächtiger in Norwegen in Haft

Oslo Nach dem Angriff auf eine Moschee bei Oslo kommt der 21-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Das entschied das Bezirksgericht der norwegischen Hauptstadt am Montag. Der Norweger, dem die Staatsanwaltschaft neben Mord auch Terrorismus vorwirft, war am Samstag mit mehreren Waffen in die Al-Noor-Moschee eingedrungen.

