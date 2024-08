Terror Terrorverdächtige hatten Swift-Konzert in Wien im Visier

Nach der Festnahme von zwei Terrorverdächtigen in Österreich werden die Sicherheitsmaßnahmen bei den Konzerten der US-Sängerin Taylor Swift diese Woche in Wien massiv verstärkt. Sowohl bei der Anreise als auch im Ernst-Happel-Stadion selbst werde es erhöhte Kontrollen geben, teilte die Polizei mit. Besucherinnen und Besucher müssten sich bei den Konzerten am Donnerstag, Freitag und Samstag auf Durchsuchungen einstellen und sollten entsprechend mehr Zeit einkalkulieren.