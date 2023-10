Fragen und Antworten Terrorattacke und Gegenangriff: Was sagt das Völkerrecht?

Präsident Izchak Herzog hat betont, dass sich das israelische Militär unbedingt an internationales Recht halte. „Aber wir sind im Krieg“, fügte er hinzu. „Und wir werden kämpfen, bis wir ihnen das Rückgrat brechen“, sagte er über die islamistische Hamas. Die israelische Armee betont, dass es kein „Flächenbombardement“ im Gazastreifen gebe. Jedes Ziel stehe in Verbindung mit der Hamas, heißt es. Wenn Zivilisten sterben, sei dies unbeabsichtigt. Der Aufruf zur Massenevakuierung des nördlichen Gazastreifens wird in Israel als Schutzmaßnahme für die Zivilbevölkerung gerechtfertigt.