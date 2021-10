Brasilien : Tausende demonstrieren erneut gegen Präsident Bolsonaro

In Sao Paulo fordern Demonstranten die Amtsenthebung von Jair Bolsonaro: Brasiliens Präsident steht unter anderem wegen seines Umgangs mit der Corona-Pandemie in der Kritik. Foto: Andre Penner/AP/dpa

Rio de Janeiro „Bolsonaro raus“ und „Bolsonaro Völkermörder“ - mit Bannern wie diesen fordern Demonstranten in Brasilien die Amtsenthebung ihres Präsidenten. Doch der Rechtspopulist hat politische Verbündete.

Demonstranten zwischen dem Amazonas-Bundesstaat Roraima im Norden, wo viele Indigene leben, und dem von deutschen Einwanderern geprägten Rio Grande do Sul forderten am Samstag unter anderem die Amtsenthebung Bolsonaros, mehr Impfstoffe gegen das Coronavirus und Arbeitsplätze in Zeiten der Pandemie. Verlässliche Angaben zu den Teilnehmerzahlen gab es nicht. Das Nachrichtenportal „G1“ berichtete aber von Kundgebungen in allen der 26 Bundesstaaten und dem Hauptstadtdistrikt.