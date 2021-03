Herzversagen : Tansanias Präsident Magufuli ist tot

John Magufuli, der 2015 an die Macht kam, polarisierte in Tansania. Foto: Khalfan Said/AP/dpa/Archiv

Daressalam Der populistische Präsident Magufuli polarisierte: Die Gefahr des Coronavirus spielte er in seinem Land herunter. Als er aus der Öffentlichkeit verschwand, spekulierte die Welt über eine Covid-19-Erkrankung.

Ursache für seinen Tod am Mittwoch war aber offenbar anders als vielfach vermutet keine Covid-19-Erkrankung, sondern die Folge eines Herzversagens, wie Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan mitteilte. Zuvor war der Staatschef längere Zeit verschwunden, was Spekulationen über eine Covid-19-Erkrankung befeuert hatte. Der zunehmend autokratisch regierende Magufuli hatte lange die Gefahr durch das Coronavirus in dem ostafrikanischen Land heruntergespielt und mit provokanten und zweifelhaften Aussagen weltweit für Kritik gesorgt.