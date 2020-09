Auftakt am Samstag : Taliban und Afghanistans Regierung wollen Friedensgespräche

Kabul/Doha Seit Monaten wird der Beginn innerafghanischer Friedensgespräche mit Spannung erwartet. Der Konflikt ging unterdessen unvermindert weiter. Jetzt steht endlich ein Datum für den Auftakt fest.

Die militant-islamistischen Taliban und Afghanistans Regierung wollen die lang geplanten Friedensgespräche beginnen. Am Samstag soll der Auftakt der Verhandlungen in der katarischen Hauptstadt Doha beginnen, wie Vertreter beider Konfliktparteien bestätigten.

Verhandlungsdelegationen beider Seiten sind für Gespräche bereit, das Regierungsteam soll am Freitag aus Kabul anreisen. Die Taliban befinden sich bereits in Doha, in einem Hotel am Meer.