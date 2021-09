Afghanistan : Taliban: Höhere Schulen sollen für Jungen wieder öffnen

Ein Taliban-Kämpfer patrouilliert auf einem Markt in Kabul (Symbolbild). Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Kabul Nach wie vor ist nicht ganz klar, wie viele Freiheiten die Taliban vor allem Frauen und Mädchen im „neuen“ Afghanistan zugestehen werden. Eine Erklärung zum Betrieb weiterführender Schulen erwähnt sie allerdings mit keinem Wort.

Alle öffentlichen, privaten und offiziellen religiösen Schulen sowie andere Bildungseinrichtungen im Land sollten am Samstag den Schulbetrieb wieder aufnehmen, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung des Bildungsministeriums. „Zu diesem Zweck bitten wir alle männlichen Lehrer und Schüler, ihre Schulen zu besuchen.“