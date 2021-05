Krieg in Afghanistan : Taliban greifen afghanische Provinzhauptstadt an

Kabul Zeitgleich mit dem Abzugsbeginn der Nato- und US-Truppen aus Afghanistan haben die Taliban ihre Angriffe auf Mitarbeiter und Soldaten der Regierung verstärkt. Allein seit Anfang Mai sind vier Bezirke an die Islamisten gefallen.

Die militant-islamistischen Taliban setzen in Afghanistan ihre Militäroffensiven fort. In der Nacht zum Montag haben sie die Provinzhauptstadt Mehtarlam der Provinz Laghman im Osten des Landes angegriffen.

Provinzräten zufolge gab es in derselben Provinz auch weitere Gefechte in den Bezirken Alingar und Alischang. Diese seien ohne Verstärkung gefährdet, an die Islamisten zu fallen, hieß es weiter. Erst vergangene Woche mussten sich die Sicherheitskräfte aus dem Bezirk Daulat Schah in Laghman zurückziehen.