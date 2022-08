Konflikte : Taiwan steigert Militäretat kräftig

Taipeh Es droht neuer Ärger mit Peking. Als Reaktion auf die chinesischen Großmanöver rüstet Taiwan kräftig auf. Unterdessen gibt es erneut Besuch aus den USA. Wie reagiert China diesmal?

Als Reaktion auf die wachsende Bedrohung durch China will Taiwan seine Verteidigungsausgaben im nächsten Jahr um 13,9 Prozent kräftig erhöhen.

Neue Spannungen könnte auch der überraschende Besuch einer weiteren US-Kongressdelegation mit US-Senatoren in Taipeh auslösen. Das Flugzeug mit der Republikanerin Marsha Blackburn aus Tennessee an Bord landete auf dem Songshan-Flughafen in Taipeh, wie Taiwans Außenministerium der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die Visite war bis zur letzten Minute geheim gehalten worden. Die Senatorin hatte zuvor Fiji, die Salomonen im Südpazifik und Papua-Neuguinea besucht.