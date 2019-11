Todesursache noch unbekannt : Syrische Weißhelme: Gründer in Istanbul ums Leben gekommen

Syrische Weißhelme: Gründer in Istanbul ums Leben gekommen

Der Gründer der syrischen Rettungsorganisation Weißhelme ist in Istanbul gestorben. Foto: Emrah Gurel/AP/dpa.

Istanbul/Damaskus Der aus Großbritannien stammende Gründer der syrischen Rettungsorganisation Weißhelme ist in Istanbul ums Leben gekommen. Das bestätigte deren Leiter Raid al-Salih der Deutschen Presse-Agentur, ohne Details zur Todesursache zu nennen.

„James Le Mesurier ist am Montag in Istanbul gestorben und der Fall ist jetzt in den Händen der türkischen Polizei“, sagte Salih.