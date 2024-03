Super Tuesday Biden und Trump siegen bei Vorwahlen um US-Präsidentschaft – und sind dennoch unpopulär

Biden hielt keine Rede, sondern gab eine Erklärung ab, in der er warnte, dass die Ergebnisse vom Dienstag den Amerikanern eine klare Wahl aufgezeigt hätten. „Wenn Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt, ist all dieser Fortschritt in Gefahr“, sagte Biden in Bezug auf von ihm hervorgehobene Errungenschaften seiner Amtszeit. „Er wird von Groll und Gier getrieben und ist auf seine eigene Rache und Vergeltung konzentriert, nicht auf das amerikanische Volk.“