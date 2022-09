Spannungen : Südkorea: Nordkorea feuert erneut Rakete Richtung Meer ab

Seoul Immer wieder führt Nordkorea Tests mit atomwaffenfähigen Raketen durch, nun hat das Land offenbar erneut eine Rakete abgeschossen. Währenddessen plant Südkorea zur Abschreckung ein Seemanöver.

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Sonntag erneut eine ballistische Rakete in Richtung offenes Meer abgeschossen. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das Militär.

Die nicht näher beschriebene Rakete sei in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Am Freitag hatte der Flugzeugträger „USS Ronald Reagan“ in der südkoreanischen Küstenstadt Busan angelegt, um an einem geplanten Seemanöver beider Länder vor der koreanischen Halbinsel teilzunehmen. Das Manöver soll demnach auch als Abschreckung gegen Nordkorea dienen.