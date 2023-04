Afrika Sudan im Chaos: Kaum Hoffnung auf Rückkehr zur Demokratie

Sudans Hauptstadt Khartum ist in dichte, schwarze Rauchwolken gehüllt. Immer wieder beben ganze Wohnblöcke. In dicht besiedelten Stadtvierteln wird schweres Kriegsgerät auf Einrichtungen des Militärs und der Regierung gefeuert. Am Himmel fliegen nahezu unaufhörlich Kampfjets der sudanesischen Luftwaffe. Wer kann, verschanzt sich in den eigenen vier Wänden - und hofft, dass er nicht ins Kreuzfeuer gerät.