Posten als Chef der Partei : Suche nach Nachfolger für May: Paukenschlag zum Auftakt

Suche nach Nachfolger für May: Paukenschlag zum Auftakt

Geht als klarer Favorit in das Rennen um die Nachfolge von Theresa May: Boris Johnson. Foto: Matt Dunham/AP Pool/Archiv.

London Der umstrittene britische Ex-Außenminister Boris Johnson ist als klarer Favorit in das Rennen um die Nachfolge von Premierministerin Theresa May gegangen. Gleich zum Auftakt sorgte der Brexit-Hardliner mit neuen Plänen für Aufsehen.

Johnson kündigte an, die vereinbarte Schlussrechnung für den EU-Ausstieg in Höhe von 39 Milliarden Pfund (rund 44 Milliarden Euro) vorerst zu stoppen. Auch eine erhebliche Senkung der Einkommenssteuer für gut verdienende Briten stellte er im „Telegraph“ (Montag) im Falle seiner Wahl in Aussicht. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon nannte die Pläne eine „Horrorshow“.