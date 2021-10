US-Kongress : Streit über US-Schuldenobergrenze - Einigung bis Dezember

Washington Der drohende Zahlungsausfall der US-Regierung mit potenziell katastrophalen wirtschaftlichen Folgen ist erst einmal abgewendet. Das Problem ist damit aber nur aufgeschoben.

Finanzministerin Janet Yellen hatte vor einer möglichen Finanzkrise und einer potenziellen Rezession gewarnt, sollte die US-Regierung erstmals ihre Schulden nicht bedienen können. Ihrem Ministerium zufolge wäre den USA ab dem 18. Oktober das Geld ausgegangen, also in weniger als zwei Wochen. US-Präsident Joe Biden hatte den Republikanern am Mittwoch vorgeworfen, „russisches Roulette“ mit der US-Wirtschaft zu spielen, und vor den Konsequenzen gewarnt: „Es ist ein Meteorit, der darauf zusteuert, in unsere Wirtschaft einzuschlagen.“