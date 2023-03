Nato Stoltenberg kritisiert zu geringe Verteidigungsausgaben

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat deutliche Kritik an den nur langsam steigenden Verteidigungsausgaben von Bündnisstaaten geübt. „Wir bewegen uns in die richtige Richtung, aber wir bewegen uns nicht so schnell, wie es die gefährliche Welt, in der wir leben, erfordert“, sagte der Norweger mit Blick auf die Herausforderungen durch Russland, Terrorismus und China.