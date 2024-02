US-Wahl 2024 Stimme der Frustrierten - Trump auf dem Durchmarsch

„Mein Vater ist Milliardär“, betont auch Sohn Don Jr. bei der Wahlkampfveranstaltung in Charleston, zu der Karen gekommen ist. „Und wenn sogar ich im Supermarkt angepisst bin, hat das etwas zu bedeuten.“ Für die Aussage, US-Steuergelder sollten ins eigene Land fließen und nicht in Form von Hilfen an die Ukraine, bekommt er besonders viel Applaus. Immer wieder verwebt er Verschwörungstheorien etwa über den Kapitol-Sturm in seine Rede. An einer Stelle deutet Don Jr. ohne Bezug zur Realität an, ihm könne wegen der Prozesse gegen seinen Vater die Todesstrafe drohen. Die Implikation: Das System ist gegen uns, und deshalb auch gegen Euch.