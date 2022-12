Brasilien-Reise : Steinmeier sagt Lula deutsche Unterstützung zu

Berlin Die Beziehungen zu Brasilien haben in den letzten Jahren gelitten. Jetzt fliegt der Bundespräsident zu Lulas Amtseinführung - um ein Zeichen zu setzen.

Steinmeier appellierte an die Weltgemeinschaft: „Nicht nur Brasilien ist gefordert, wir alle stehen in der Verantwortung, das Klima und unsere Umwelt zu schützen und die Artenvielfalt auf unserem Planeten zu erhalten.“

Steinmeier bei der Amtseinführung

Steinmeier wird an diesem Sonntag in der Hauptstadt Brasília an Lulas Amtseinführung teilnehmen. Er will damit das Zeichen setzen, dass Deutschland Brasilien als strategischen politischen und wirtschaftlichen Partner ansieht. Die bilateralen Beziehungen hatten in den vier Amtsjahren des Ende Oktober abgewählten rechten Präsidenten Jair Bolsonaro gelitten.