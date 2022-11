Diplomatie : Steinmeier fordert von Nordkorea Stopp des Raketenprogramms

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender legen am Rathaus von Seoul Blumen zum Gedenken an die Opfer der Massenpanik nieder. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Seoul Eigentlich schlägt ein Bundespräsident eher diplomatische Töne an - zumal bei Auslandsreisen. In Seoul spricht Frank-Walter Steinmeier aber Klartext. Er gilt dem Nachbarn Nordkorea.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei einem Besuch in Südkorea am Freitag Nordkoreas Raketentests verurteilt und deren Stopp verlangt. „Diese Tests verletzen die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, sie gefährden die internationale Sicherheit“, sagte Steinmeier nach einem Gespräch mit Präsident Yoon Suk Yeol in der Hauptstadt Seoul.

Nordkorea solle die UN-Beschlüsse umsetzen und „ernsthafte Verhandlungen“ über den Abbau seines nuklearen Raketenprogramms beginnen. Das kommunistisch regierte Land testet derzeit trotz nahezu einhelliger internationaler Kritik in ungewohnt hoher Frequenz wieder Raketen. Das Thema stand am Freitag auch im UN-Sicherheitsrat in New York auf der Tagesordnung.