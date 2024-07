Zweiter Weltkrieg Steinmeier bittet um Vergebung für deutsche Gräuel in Polen

Zugleich sei er dankbar, dass Deutsche und Polen mittlerweile zu guten Nachbarn geworden seien. Beide Länder sollten gemeinsam an einer europäischen Zukunft arbeiten und insbesondere die von Russland angegriffene Ukraine unterstützen. Auf polnische Entschädigungsforderungen wegen der Zerstörungen und des enormen Verlusts an Menschen im Zweiten Weltkrieg ging Steinmeier demnach nur am Rande ein. Vieles sei auf dem Weg, auch für die letzten noch lebenden Opfer der Besatzung, hieß es. Dazu stünden die Regierungen in engem Austausch. Steinmeier verwies auch auf das geplante Deutsch-Polnische Haus als Erinnerungsort in Berlin.