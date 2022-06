Südostasien-Reise : Steinmeier: Beziehungen zu Indo-Pazifik ausbauen

Bogor/Jakarta Die erste große Reise des Bundespräsidenten in der zweiten Amtszeit führt nach Singapur und Indonesien. Der Krieg in Europa zeigt auch hier Spuren.

Deutschland will nach den Worten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Zusammenarbeit mit der Region des Indo-Pazifik ausbauen.

Deutschland und Europa seien bereit, „sich weiter und noch stärker zu engagieren“, sagte Steinmeier am Donnerstag bei einem Besuch in Indonesien nach einem Treffen mit Präsident Joko Widodo in Bogor nahe der Hauptstadt Jakarta. „Wir rücken mit jenen Ländern näher zusammen, mit denen wir Werte und Interessen teilen.“