Vatikan : Steinmeier beim Papst - Kritik an EU-Flüchtlingpolitik

Rom Erst kürzlich war Kanzlerin Angela Merkel dort - nun ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Besuch beim Oberhaupt der katholischen Kirche - er richtet klare Worte nach Brüssel.

Er bedaure es sehr, dass in der Vergangenheit in Europa kein gemeinsamer Weg in der Flüchtlingspolitik gefunden worden sei, sagte der 65-Jährige am Montag nach seiner Privataudienz bei Papst Franziskus. „Die Folgen davon sehen wir jetzt am unabgestimmten Verhalten innerhalb der Europäischen Union.“