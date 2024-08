Rechte Krawalle in England Starmer droht vor neuer Randale mit Härte des Gesetzes

Landesweit könnte es an mehr als 100 Orten, darunter in der Hauptstadt London, bei einem „Big Day“ Proteste und womöglich Ausschreitungen geben, berichteten britische Medien unter Berufung auf Aufrufe in sozialen Medien. Auch rund 30 Gegenproteste waren geplant. Daran wollten sich vereinzelt auch Parlamentsabgeordnete beteiligen. An einigen Orten verrammelten Ladeninhaber ihre Geschäfte und Restaurants. Mehrere Länder, darunter China, Indien und Australien, mahnten ihre Bürger zur Wachsamkeit in Großbritannien.