EU-Sondergipfel : Starke EU auf der Weltbühne?

Brüssel Der erste Tag des EU-Gipfels war ein Kraftakt - nur mühsam gelangen Beschlüsse zur Türkei und zu Belarus. Der zweiten Gipfeltag birgt weniger Streit für Merkel und Co, und doch schwierige Zukunftsfragen.

Zudem ließ sich EU-Ratschef Charles Michel einen Fahrplan für Grundsatzdebatten in den kommenden Monaten über den grünen und digitalen Wandel und eine stärkere Rolle der EU in der Welt absegnen. Geplant ist auch ein informeller Gipfel zur China-Politik in Berlin am 16. November.