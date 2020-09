Lkw-Staus an den Grenzen : Staatsminister Gove warnt vor Post-Brexit-Staus

London/Kent Allen Warnungen zum Trotz nehmen Boris Johnsons Pläne zur Änderung des EU-Brexit-Deals weiter ihren Lauf durchs Parlament. Nicht alle Kritiker sind begeistert. Doch von Rebellion ist keine Rede mehr.

Der britische Staatsminister Michael Gove hat vor langen LKW-Staus an der britischen Grenze nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase gewarnt. Schon im Januar könne es Staus mit 7000 Lastwagen an der Grenze nach Frankreich geben, erklärte Gove am Mittwoch in London. Die Regierung beschreibt die Berechnung als „Worst-Case-Szenario“, nicht als Prognose. Um ein solches Szenario zu verhindern, bereite man entsprechende Kontrollmaßnahmen vor.