Immobilienunternehmen : Staatsanwalt treibt Ermittlungen gegen Trump voran

Washington Donald Trump gerät zunehmend in die Defensive: Die New Yorker Staatsanwaltschaft treibt Ermittlungen gegen ihn und sein Firmenkonglomerat voran. Der Ex-Präsident zeigt sich empört.

Die „Washington Post“ berichtete am Dienstagabend (Ortszeit), dass in dem Verfahren eine sogenannte Grand Jury einberufen worden sei. Dabei handelt es sich um ein Gremium von Geschworenen, das in einem nicht öffentlichen Prozedere über eine Anklage entscheiden kann. Dabei geht dem Bericht der Zeitung zufolge um eine mögliche Anklage gegen Trump selbst, gegen die Trump Organization oder gegen Manager des Konzerns.

Trump reagierte umgehend und erklärte, dies sei eine „Fortsetzung der größten Hexenjagd in der amerikanischen Geschichte“. „Dies ist rein politisch und ein Affront gegen die fast 75 Millionen Wähler, die mich bei der Präsidentschaftswahl unterstützt haben“, erklärte er in einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben. Das Verfahren werde von „hochgradig parteiischen demokratischen Staatsanwälten“ betrieben. „Unser Land ist gebrochen, unsere Wahlen sind korrupt und gestohlen, unsere Staatsanwälte sind politisiert, und ich werde weiterkämpfen müssen wie ich das in den vergangenen fünf Jahren gemacht habe!“ Trump hat für seine Betrugsvorwürfe nie Beweise vorgelegt.