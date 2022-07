Regierung : Sri Lankas neuer Präsident vereidigt

Colombo Sri Lanka hat einen neuen Präsidenten - kommt das stark verschuldete Land nun etwas zur Ruhe? Wegen der schweren Wirtschaftskrise gehen seit Wochen die Menschen auf die Straße.

Im Krisenland Sri Lanka ist Ranil Wickremesinghe als neuer Präsident vereidigt worden. In einer Zeremonie im Parlamentskomplex legte der 73-Jährige am Donnerstag vor dem Präsidenten des obersten Gerichtshofes in der Hauptstadt Colombo seinen Amtseid ab. Um den Komplex herum gab es eine starke Präsenz von Sicherheitskräften, aber keine Proteste.